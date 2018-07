Anzeige

Der Brexit in Europa oder die „Amerika zuerst“ Politik von US-Präsident Donald Trump sind erste Vorboten: Die reichen Industrienationen wollen sich abschotten, um durch Protektionismus ihren Wohlstand zu retten. In Buenos Aires treffen sich am Wochenende die Finanzminister der G20-Staaten. Längst ist dieses Bündnis der reichsten Nationen gespalten und geht lieber aufeinander los, statt die globalen Probleme zu lösen: Klimawandel, Migration, Drogenhandel und Geburtenexplosion.

Besonders deutlich wird das am Beispiel Mittelamerikas. US-Präsident Trump sind die nach Mexiko ausgelagerten Arbeitsplätze der Autoindustrie ein Dorn im Auge. Er will diese Jobs zurückholen. Für Mexiko hätte das schlimme Folgen, denn die Produktion der Fahrzeuge ist für die mexikanische Wirtschaft enorm wichtig. Bricht dieser Faktor weg, wird es neue Migrationsbewegungen in Richtung USA geben.

Auch der Drogenhandel ist ein globales Problem. Ohne den lukrativen Markt in den USA und Europa gäbe es in Kolumbien und Mexiko keine milliardenschwere Drogenmafia. Sie liefert, was der amerikanische und europäische Kunde wünscht. Ohne dass die Abnehmer in den Edelclubs, Werbeagenturen und Künstlerkreisen der westlichen Welt auch nur eine Sekunde darüber nachdenken, welch verheerende Konsequenzen ihr Kokskonsum in Lateinamerika hat: Umweltzerstörung, Bürgerkrieg, Korruption.