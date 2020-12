Auf den letzten Drücker hat Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann den Sonderweg bei den Betreuungsangeboten für Grundschüler gerettet. Nachdem die Staatskanzlei das nicht geschafft hatte, ist das für die CDU-Spitzenkandidatin ein Punktsieg.

Hinter dem Streit zeigt sich einmal mehr ein grundsätzliches Problem. Beim Rechtsanspruch auf einen Platz in einer ganztägigen Grundschule haben sich die Länder von der Bundesregierung über den Tisch ziehen lassen. Immer wieder formuliert der Bund gerade in der Bildungspolitik schöne Ziele, winkt mit ein paar Milliarden Euro, und am Ende zahlen die Länder dauerhaft die Zeche: Die Groko hat den Rechtsanspruch 2017 in ihren Koalitionsvertrag hineingeschrieben, obwohl der Bund da gar nichts zu melden hat. Zur Besänftigung der Länder wurde eine scheinbar großzügige, aber nur einmalige Investitionshilfe von 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Erst als es fast schon zu spät ist, wachen die Ministerpräsidenten auf und merken, dass sie das Versprechen jedes Jahr mit vier Milliarden Euro dauerhaft für die Betriebskosten bezahlen sollen. Der Klassiker der politischen Steuerung heißt goldener Zügel. Die Länder ärgern sich zwar über die Einmischung in ihre Kompetenzen, machen das aber gegenüber ihren Kommunen gerne selbst.

