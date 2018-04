Anzeige

Die Einigung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk ist hinfällig. Der Zick-Zack-Kurs von Benjamin Netanjahu muss vor allem für Betroffene zermürbend sein. Überraschend ist, dass der israelische Ministerpräsident der Regelung, mit der über 16 000 Afrikaner in Israel hätten bleiben können, überhaupt erst zugestimmt hat. Denn erklärtes Ziel seiner Regierung war stets, sämtliche „Infiltranten“, wie die Geflüchteten offiziell genannt werden, wieder loszuwerden.

Der Einspruch der national-religiösen Koalitionspartner war deshalb abzusehen. Bildungsminister Naftali Bennett, Chef der Siedlerpartei HaBait Hajehudi, zürnte via Twitter gegen den Handel, der die „Infiltranten“ mit dem Preis einer Aufenthaltsgenehmigung belohne. Kaum hatte Netanjahu der Einigung abgesagt, drängte Bennett dazu, die Abschiebung der unwillkommenen Gäste aus Afrika nun rasch voranzutreiben.

Der national-religiöse Politiker sorgt sich erklärtermaßen um den jüdischen Charakter des Judenstaates, was seltsam ist – da die rund 40 000 Geflüchteten nur einen verschwindend kleinen Bruchteil der Gesamtbevölkerung ausmachen. Das globale Dorf endet an den Grenzen zu Israel. Problematisch war, dass sich die große Mehrheit der Migranten konzentriert im Süden Tel Avivs ansiedelte – einer sozial schwachen Gegend. Der Protest gegen eine Aufnahme der Geflüchteten kam von hier. Nach der Regelung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk sollten die in Israel verbleibenden Migranten jedoch auf das gesamte Land verteilt werden. Das Problem für den Süden Tel Avivs wäre lösbar gewesen.