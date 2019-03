Dass Frankreichs Regierung angesichts der erschütternden Verwüstungen in Paris am letzten Wochenende handeln musste, ist offensichtlich. Zu viele Rechts- und Linksradikale, die nur zum Schlägern kommen, mischen sich unter die „Gelbwesten“, die die Gewalt-Exzesse zu oft billigen oder rechtfertigen – auf diese Weise finden die Proteste schließlich deutlich größere Beachtung.

Einige der jüngsten Maßnahmen wie ein höheres Bußgeld für die Beteiligung an nicht genehmigten Versammlungen oder punktuelle Demonstrationsverbote sind vor dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse nachvollziehbar. Doch am Rande der „Gelbwesten“-Proteste auch Soldaten einzusetzen, ist äußerst riskant. Deren Aufgabe besteht nicht darin, die öffentliche Ordnung sicherzustellen. Außer Schusswaffen haben die Elite-Einheiten kaum Mittel, um sich gegen Angriffe von Demonstranten zur Wehr zu setzen. Diese sind teilweise extrem gewaltbereit und greifen bewusst Vertreter und Symbole des Staates an. Die Gefahr, dass ein Unglück passiert, besteht. Sie in Kauf zu nehmen, ist ein gravierender Fehler.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019