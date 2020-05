Grenze überschritten

Die Nachricht, an Hongkongs Parlament vorbei ein Sicherheitsgesetz für die Stadt zu erlassen, um so künftig jegliche Kritik im Keim zu ersticken, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es markiert das Ende eines freien Hongkong. Der ehemaligen britischen Kolonie war bis 2047 ein Leben in Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zugesichert worden. Eigentlich. Doch wer glaubte, die Kommunisten in Peking würden sich an Vereinbarungen halten, wird jetzt eines Besseren belehrt. Die Anzeichen waren zuletzt unübersehbar, dass die Geduld Pekings mit Hongkong, wo die Rufe nach mehr Demokratie immer lauter wurden, zu Ende geht. Nichts fürchten die Chinesen mehr als abtrünnige Provinzen. Die Pandemie, die China in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt hat, hat die Legitimität der Kommunistischen Partei zusätzlich unterhöhlt.

China ist eine Diktatur, das wird im Westen oft vergessen. Denn die Geschäfte mit den Chinesen liefen gut in den vergangenen Jahren, da schien es zu genügen, wenn deutsche Politiker bei ihren Besuchen routinemäßig die Einhaltung der Menschenrechte anmahnten. Derweil beanspruchte Peking immer mehr Einfluss auf der Weltbühne, kaufte sich in westliche Unternehmen ein, besetzte Posten in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen. Man ließ China gewähren, weil man hoffte, dass sich das Land schon eines Tages von selbst demokratisieren würde.

Das ist ein Irrtum. Was sich zurzeit in Hongkong abspielt, ist skandalös. Ein diktatorisches Regime bemächtigt sich einer freiheitlichen Stadt. Der Preis für China mag hoch sein, denn wenn Hongkong seine Freiheit verliert, verliert Peking seinen einzigen internationalen Finanz- und Handelsplatz. Doch der Preis für die Demokratien in Europa und Amerika dürfte höher sein, sollten sie untätig zusehen: Sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit.

