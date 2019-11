Griechen brauchen Hilfe

Die neue Strategie der griechischen Regierung in der Migrationspolitik scheint auf den ersten Blick vernünftig. Sie zielt darauf, Wirtschaftsmigranten, die keine Aussichten auf Asyl haben, zügig in die Türkei zurückzuschicken. In der Praxis könnte das Verfahren aber problematisch sein. Die Griechen laufen Gefahr, das Asylrecht auszuhöhlen, wenn sie nicht mehr jeden Einzelfall mit gebotener Sorgfalt prüfen und Einspruchsmöglichkeiten abgelehnter Asylbewerber einschränken.

Gewiss: Griechenland ist mit dem wachsenden Ansturm von Asylsuchenden überfordert. Die Antwort kann aber nicht sein, die Verfahren zu straffen. Die anderen EU-Länder müssen Erstankunftsländern wie Griechenland und Italien endlich einen angemessenen Teil der Asylverfahren abnehmen. Der griechische Premierminister Mitsotakis hat recht, wenn er fordert, die Europäer dürften sein Land nicht länger als „bequemen Parkplatz“ für Flüchtlinge und Migranten betrachten.

