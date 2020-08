Zahlungen mit dem Smartphone wird die Kooperation von Sparkassen und Apple einen kräftigten Schub verleihen. Mehr als das. Es ist ein Meilenstein, vor allem für den US-Riesen Apple. 46 Millionen – und damit fast der Hälfte der in deutschen Portemonnaies steckenden Girocards – können ab sofort auch für Zahlungen mit Apple Pay per iPhone oder iWatch genutzt werden. Damit schafft der US-Konzern mit seinem Zahlungssystem hierzulande den Durchbruch.

Bislang ist Apple Pay nur für Besitzerinnen und Besitzer von Kredit- und Debitkarten der beiden großen Anbieter Mastercard und Visa verfügbar, was in Corona-Zeiten zwar durchaus intensiv genutzt wurde. Mit der Girocard war das allerdings nicht möglich. Jetzt wird dieser Weg für Kundinnen und Kunden der 373 Sparkassen frei. Zwar gibt es noch Einschränkungen, weil die Sparkassen-Girocard in Verbindung mit Apple Pay nicht für Käufe im Internet und im Ausland verwendet werden kann. Das lässt sich aber verkraften.

Vor allem Volks- und Raiffeisenbanken werden sich jetzt fragen, ob die bislang nicht geplante Verknüpfung ihrer Girocards mit Apple Pay auf Dauer haltbar ist. Das gilt ebenso für die Banken, die Apple Pay bisher nur für ihre Kreditkarten geöffnet haben. Im harten deutschen Wettbewerb dürfte dieser Verzicht auf Dauer kaum haltbar sein. Wird die Sparkassen-Girocard in Verbindung mit Apple Pay Anfang nächsten Jahres auch für die Zahlung von Käufen im Internet möglich sein, dann werden auch die Fragezeichen hinter dem Online-Zahlsystem Paydirekt noch größer. Die vor sechs Jahren von der deutschen Kreditwirtschaft als Konkurrenz etwa zu Paypal ins Leben gerufene Verfahren hat die Erwartungen bis heute nicht erfüllt.

Die Branche muss sich darauf einstellen, dass Apple und Google hierzulande mit ihren Bezahlsystemen immer größere Stücke vom Kuchen zufallen. Die deutsche Kreditwirtschaft hat diese Entwicklung verschlafen. Auch die Bargeld-Nutzung dürfte mit dem Schulterschluss von Sparkassen und Apple weiter sinken. Noch bezahlt nur etwa jeder und jede zehnte auch einen 20 Euro-Einkauf mit dem Smartphone, 40 Prozent mit der Girocard und 36 Prozent bar. Da wird es Verschiebungen geben – ganz sicher.

