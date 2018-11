Größte Sorgfalt gefragt

Der große Traum aller Eishockeyprofis ist es, einmal in der besten Liga der Welt, der nordamerikanischen Profiliga NHL aufzulaufen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Trainer – insofern ist der Wechsel von Marco Sturm zu den Los Angeles Kings mehr als nur nachvollziehbar. Eine solche Chance muss der frühere Profi, der selbst 1006 NHL-Spiele absolvierte, einfach nutzen. Zum einen aus sportlicher Sicht, schließlich ist die NHL die absolute Top-Liga. Zum anderen aus finanziellen Gründen: Selbst als Co-Trainer wird Sturm in LA ein Vielfaches dessen verdienen, was er als Bundestrainer erhält.

Als Chefcoach der DEB-Auswahl hat Sturm zudem mit dem Olympiasilber 2018 von Pyeongchang schon eine absolute Topleistung vollbracht, die auf Jahre hinweg nur schwer zu übertreffen sein wird. Der personelle Umbruch im Spielerkader ist eingeleitet – nun folgt auch der Wechsel im Trainerbereich.

Sturm hat den DEB frühzeitig informiert, er hat dem Verband damit ausreichend Zeit gelassen, um in aller Ruhe einen qualifizierten Nachfolger auf der so wichtigen Cheftrainer-Position zu finden. Eine kurzzeitige Übergangslösung mit DEL-Trainern, etwa mit Pavel Gross und Harold Kreis (wie sie Alois Schloder propagiert), kann keine Lösung sein.

Die Verantwortlichen beim DEB müssen in Ruhe und mit höchster Sorgfalt sondieren. Denn einen erneuten Fehlgriff wie 2010 beim Abschied von Uwe Krupp kann sich der Verband diesmal nicht erlauben. Mit Pat Cortina stürzte das Nationalteam damals ins Bodenlose – dieses Fiasko soll sich nicht wiederholen, der zarte Aufschwung darf nicht zerfallen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018