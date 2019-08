Am Ende wird sich die Spreu wohl noch vom Weizen trennen. Denn nicht alle der bisher sieben Kandidatenduos und drei Einzelbewerber dürften die Nominierungs-Hürde überspringen, um tatsächlich für den SPD-Parteivorsitz kandidieren zu können. Und wenn doch, stellt sich die entscheidende Frage umso mehr: Wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen den Anwärtern?

Bislang hat man vieles immer wieder gehört, warum der- und diejenige den Vorsitz übernehmen will. Die SPD werde gebraucht, ist so ein Lieblingssatz. So richtig weiß vermutlich aber keiner, wie man die alte Tante wieder aufrichten kann. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es letztendlich doch um die Frage gehen wird: Groko ja oder nein. Auch wenn das Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz dies verneinte. Gewiss, der Bundesminister ist ein politisches Schwergewicht. Der Auftritt am Mittwoch war souverän und bodenständig. Vor allem der von Geywitz. Doch beide werden nicht darum herum kommen, bei den Parteiveranstaltungen auch klar zu machen, wie wichtig es ist, zu regieren, um nicht in der Versenkung zu verschwinden. Es ist naiv zu glauben, man könne sich nur in der Opposition erneuern.

Falls noch einer der größten Groko-Kritiker seinen Hut in den Ring werfen sollte – Juso Chef Kevin Kühnert – wird die Zukunft des Bündnisses erst recht zentral werden im Werben um den Parteivorsitz. Ob Scholz will oder nicht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019