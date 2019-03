Große Anerkennung

Das weltberühmte Centre Pompidou zeigt in den Reiss-Engelhorn-Museen derzeit eine Fotoausstellung. Sie ist nur der Auftakt zu einer engen Kooperation zwischen den beiden Institutionen – und feiert sogar in Mannheim Premiere, bevor sie in der französischen Hauptstadt zu sehen ist! Ein großes Kompliment und Beweis, welche Wertschätzung das Mannheimer Museum weit über die Quadratestadt hinaus genießt.

Und jetzt kommt schon der zweite Beleg. Nachdem bereits die erfolgreiche Mannheimer Mumien-Ausstellung von 2007 danach in Amerika und sechs Ländern Europas auf eine lange Tournee ging, ist die neu gestaltete Sonderschau zu diesem Thema nun erneut international gefragt – diesmal auf der anderen Seite der Erdkugel, in Japan.

Das bedeutet eine hohe Anerkennung für die wissenschaftliche Arbeit wie auch die Ausstellungsgestaltung durch das Team der Reiss-Engelhorn-Museen. Und da das Mumien-Projekt von Wilfried Rosendahl verantwortet wird, ist das zudem ein Beleg dafür, dass das Museum neben seinem international renommierten und bestens vernetzten Generaldirektor Alfried Wieczorek auch in der zweiten Reihe über gute, erfolgreiche und gefragte Experten verfügt.

Schade nur, dass die Mumien-Schau in Mannheim diesmal weit weniger Zuschauer als beim ersten Mal angezogen hat. Dabei bot sie zahlreiche neue Erkenntnisse, exklusive Einblicke in die Forschungsmethoden und war eigentlich noch spannender aufbereitet als 2007/08.

Damals galt die erstmalige Ausstellung von Mumien bei einigen Leuten als Skandal. Inzwischen, wohl auch durch das Internet, sind die Menschen wohl zu abgebrüht und selbst Mumien nicht mehr derart faszinierend, dass sie Massen anziehen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019