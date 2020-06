Große Aufgaben

Der Zuschnitt des Mannheimer Baudezernats liest sich wie ein Merkzettel von Zukunftsaufgaben, die gerade mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig sind. Es geht um Stadtentwicklung und Wohnungsbau genauso wie um das Mega-Thema Verkehr – auch wenn es da natürlich an vielen Stellen Überschneidungen mit den anderen Dezernaten gibt. Als die großen Fraktionen im Gemeinderat vor einem Jahr die jeweiligen Vorschlagsrechte für die Dezernentenstellen im Rathaus verteilten, wunderte sich so mancher, dass sich die Grünen nicht das Baudezernat schnappten – wäre von da aus doch Einiges in Sachen Klimaschutz zu bewegen. Das Vorschlagsrecht blieb aber bei der SPD, und deshalb wird deren Fraktionschef Ralf Eisenhauer nun mit allergrößter Wahrscheinlichkeit neuer Baubürgermeister. Eines seiner wichtigsten Themen wird dabei die Lösung der Frage sein, welchen Raum Fußgänger, Radler, Busse und Bahnen sowie Autos in der (Innen-)Stadt künftig bekommen sollen.

Eisenhauer, seit 16 Jahren für die SPD im Gemeinderat, ist nicht der Mann von außen, der neue Ideen mit nach Mannheim bringt. Er hat nicht die umfangreichen fachlichen Erfahrungen wie etwa der neue Ludwigshafener Baudezernent Alexander Thewalt. Doch auch Eisenhauer kennt durch sein Berufsleben die Baubranche und hat einen Blick für den Umweltschutz. Vor allem aber kennt der 51-Jährige die Stadt, ihre Themen der vergangenen Jahre und die politischen Diskussionen darüber wie seine Westentasche. In seiner Fraktion ist er schon lange für Bauthemen zuständig. Das sind gute Voraussetzungen für den Bürgermeister-Posten, der ja in erster Linie ein politischer ist. Ohnehin ist auch auf der Dezernentenbank eine gesunde Mischung aus Innen- und Außensicht von Vorteil. Deshalb wird es spannend, wen die Grünen für das Umweltdezernat vorschlagen, das in diesem Jahr ebenfalls eine neue Leitung bekommt.

Spannend ist auch die Frage, wer nach einem Wechsel Eisenhauers die SPD-Fraktion im Gemeinderat führen wird. Seine Stellvertreter sind Reinhold Götz (65) und Lena Kamrad (37). Letztere steht wegen ihres Alters für die Zukunft. Denkbar wären aber auch Thorsten Riehle (50) und Isabel Cademartori (32). Gerade die stellvertretende Kreisvorsitzende Cademartori war zuletzt stark in der Öffentlichkeit präsent – sie könnte wegen ihrer guten Vernetzung auf Landesebene aber auch die SPD-Kandidatin für die Bundestagswahl werden. Denn auch dieser Posten ist bei der SPD noch zu besetzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020