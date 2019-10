Große Aufwertung

Ein Neubau für mindestens 30 bis 40 Millionen Euro direkt am Paradeplatz – das ist gerade in Zeiten, in denen Geldinstitute unter der Niedrigzinsphase leiden, überall sparen und Gebühren erhöhen, ein besonders positives Signal. Die Sparkasse bekennt sich damit nicht nur zu dem Standort. Gerade die geplante Kombination aus Sparkasse, Einzelhandelsflächen sowie Parkhaus bedeutet, im Gegensatz zum bisherigen reinen Bürogebäude, in dieser zentralen Lage auch eine gewaltige Aufwertung, zumal der Komplex ja auch architektonisch ansprechend gestaltet werden soll.

Doch für die Stadt Mannheim sollte dieser Neubau zugleich Verpflichtung sein, sich die gesamte Gegend genauer anzuschauen. Der Paradeplatz ist das Herzstück der Stadt – aber er sieht nicht so aus. Die Plankensanierung hat an der Kante von O 1 Halt gemacht. Hier stehen noch die alten Kugellampen aus den 1970er Jahre, oftmals blind und kaputt. Der Bodenbelag weist Beschädigungen auf, die Sauberkeit ist – vorsichtig gesagt – stark verbesserungswürdig und das hier mit Bierflaschen und Hunden lagernde, teilweise sehr laut streitende besondere Publikum schreckt Passanten ab. Dieses gesamte Umfeld benötigt dringend eine Verjüngungskur,

Keine Zierde für den Mittelpunkt der City ist zudem das Quadrat N 1 – zumal es dann bald zwischen zwei Neubauten, der neuen Stadtbibliothek in N 2 und der neuen Sparkasse in D 1 liegt. Auch das alte Postgebäude wird ja in den nächsten Jahren verändert und zum Hotel umgebaut. Da wäre es an der Zeit, dass Stadt und private Eigentümer, denen das Stadthaus ja gemeinsam gehört, auch dafür eine architektonisch und von der Nutzung her ansprechendere Lösung finden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019