Sommerloch? Das fällt in Heidelberg in diesem Jahr aus. Rund fünf Wochen vor dem geplanten Bürgerentscheid um die Verlegung des RNV-Betriebshofs an den Großen Ochsenkopf in Heidelberg kochen die Emotionen hoch – längst nicht mehr nur in Bergheim-Mitte und am Ochsenkopf.

Naturschutz oder Nahverkehr – diese Polarisierung greift nicht, denn der Konflikt ist vielschichtiger. Niemand wird bestreiten, dass ein moderner und effizienter Nahverkehr ein sehr guter Klimaschützer ist. Und im Stadtteil Bergheim soll ein neuer Park zumindest auf der Hälfte der Fläche entstehen.

Im Winter wäre die Abstimmung vielleicht leichter gefallen. Denn wer sich im Moment die Zeit nimmt, mit Muße den Weg um das Biotop zu laufen und Augen und Ohren offenzuhalten, wird viel Schönes auf der Ochsenkopfwiese entdecken. Hummeln und Schmetterlinge, die um Blüten tanzen, ein kleines Birken-Wäldchen, ein traditioneller Gemüsegarten. Der Gedanke, dass all das abgetragen und bebaut werden soll, schmerzt.

Die Stadt wächst weiter Richtung Westen, auf Konversionsflächen und in der Bahnstadt. Wo seltene Eidechsen auf Brachen hausten, leben nun Tausende Menschen. Das vergessene Stück Wiese am Ochsenkopf rückt ins Zentrum – auch der Begehrlichkeiten. Vielleicht hätte es tatsächlich einmal eine Alternative gegeben, zum Beispiel dort, wo bald ein großes Möbelhaus entsteht? Jahrelang wurde über Standorte diskutiert. Nun ist es an der Zeit, zu entscheiden. Und wer könnte das besser, als die Heidelberger selbst? Der Bürgerentscheid ist daher eine große Chance.

