Große Nervosität

Gegen Ende der Abstiegssaison hatte es Christian Titz tatsächlich geschafft, die Leistungen des Hamburger SV in die richtige Richtung zu lenken und junge Spieler einzubauen. Als Belohnung gab es einen neuen Vertrag als Cheftrainer – doch die Zweifel an der Tauglichkeit des in Edingen-Neckarhausen aufgewachsenen Fußball-Lehrers blieben bei Teilen der Entscheidungsträger bestehen. Dass die Hanseaten nun so früh die Geduld verloren haben, passt zum Chaos-Club. Titz war der 16. Hamburger Coach in den vergangenen zehn Jahren.

Die Nervosität ist riesig, obwohl der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz nur einen Zähler beträgt. Die Hanseaten können es sich auch aus finanziellen Gründen schlichtweg nicht erlauben, die sofortige Rückkehr ins Oberhaus zu riskieren – und dem bei den Fans beliebten Titz wurden die fehlenden Lösungen für die seit Wochen offensichtlichen Probleme im Offensivspiel zum Verhängnis.

Der Hauptvorwurf an Titz lautet, dass er den hochbezahlten Kader um die Ex-Nationalspieler Lewis Holtby und Aaron Hunt nicht ans Limit gebracht hat. Genau das wird nun von Hannes Wolf erwartet. Der 37-Jährige war schon „Trainer des Jahres” und hat den VfB Stuttgart souverän aus der Zweitklassigkeit geführt. Doch diese Meriten allein werden nicht reichen, um im HSV-Dschungel zu bestehen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018