Große Verpflichtung

Mit seiner Aussage, wegen Auschwitz sei er in die Politik gegangen, steht Heiko Maas nicht allein. Viele in der mittleren und älteren Generation haben sich mit ihren Eltern über die Nazizeit und den Holocaust auseinandergesetzt. Und daran ihr Geschichts- und Demokratiebewusstsein geschärft. Deutschland hat eine Erinnerungskultur, auf die es stolz sein kann. Auch weil die sich nicht im „Nie wieder“ erschöpft. Das ist die selbstverständliche Konsequenz aus dem Wissen über die einzigartigen Verbrechen, die im deutschen Namen begangen wurden. Es gehört aber untrennbar auch das „Wehret den Anfängen“ dazu. Es geht um den Kampf gegen heutigen Rassismus, moderne Ausgrenzung, neue hasserfüllte Sprache.

Auch die Judenverfolgung begann im Alltag. Auschwitz wurde vor 74 Jahren befreit. Saul Friedländer, Überlebender des Holocausts, hat gestern bei der Gedenkstunde im Bundestag an die Jahre des Schreckens erinnert. Bald wird es niemanden mehr geben, der noch aus eigenem Erleiden berichten kann, was damals geschah. Niemanden, der die Menschen anrührt. Nicht im Bundestag, nicht an den Schulen. Und mit jedem Jahr Abstand werden die Leugner lauter „Fake News“ brüllen. Schon jetzt greifen sie die Erinnerungskultur massiv an. AfD-Mann Björn Höcke spricht vom „Denkmal der Schande“ in Berlin. Alexander Gauland vom „Vogelschiss“ der Nazizeit. Denn das „Wehret den Anfängen“ ist die größte moralische Hürde gegen ihre Politik.

Die nächste Generation braucht eine andere Art der Aufarbeitung. Eine, die auch ohne Zeugen bewegt. Projekte, bei denen man Gedenkstätten als Lernorte nutzt, um historische Erfahrung in soziales Verhalten umzumünzen. Heiko Maas hat das zu Recht gefordert. Die Konzepte der Gedenkstätten müssen entsprechend verändert werden, aber auch der schulische Unterricht. Es wird höchste Zeit, dass eine Kommission, vielleicht der Kultusministerkonferenz, darüber nachdenkt. Zusammen mit der Bundesregierung. Es muss ein großer Wurf werden, so etwas wie eine nationale Bildungsanstrengung.

Gemeinsames Ziel muss es sein, dass jeder Heranwachsende sich mindestens einmal in seiner Schullaufbahn intensiv mit dem Holocaust, seinen Hintergründen und vor allem seinen Konsequenzen auseinandersetzt und dabei auch mal eine Gedenkstätte besucht. Das erfordert viel pädagogische Kreativität und noch mehr Geld. Denn so einzigartig wie der Holocaust war, so einzigartig ist auch die Verpflichtung der Nachkommenden im Land der Täter, daraus zu lernen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019