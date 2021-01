Großer Frust

Deutschland erlebt in diesen grauen Januartagen ein Gemeinschaftserlebnis der unangenehmen Art. Es geht um die Impftermine. Und als hätten wir nicht schon genug Lebenszeit eingesperrt verbracht, hängen jetzt Millionen Menschen in Warteschleifen fest, um für sich selbst oder Angehörige den begehrten Impftermin zu ergattern. Obwohl die Infrastruktur schon lange steht, heißt es meist: „Leider haben wir aktuell keinen Impfstoff.“

Der Frust ist groß, und man muss trennen zwischen den nicht beeinflussbaren Gegebenheiten einer modernen Impfstoffproduktion – und Fehlern bei der Bestellung, Beschaffung und Verteilung. Der Ton ist grob geworden, sogar in der Regierungskoalition. In der Union wittert man Verrat durch den Koalitionspartner. Es wäre besser, man hielte den Ball flacher.

Wenn es um Leben und Tod geht, muss Kritik erlaubt sein. Von der Opposition, vom kleineren Regierungspartner und natürlich vom Bürger, der manch selbstgerechte Pose der Corona-Krisenmanager satthat. Man wird nach der Pandemie mögliche Versäumnisse systematisch aufarbeiten müssen. Am besten in einem Experten-Ausschuss, der Zugang zu allen Informationen bekommt. Dabei geht es nicht darum, dem politischen Gegner viel zu schaden. Der Bürger muss erwarten können, dass die Akteure aus Versäumnissen lernen – denn die nächste Pandemie kommt bestimmt. Es geht um mehr als 50 000 Tote, entgangene Freiheitsrechte und einen Milliardenschaden für die Wirtschaft. Verglichen damit hat sich die Politik schon mit Banalitäten in Untersuchungsausschüssen beharkt.

Zu den Fehlern, die es dann zu besprechen gibt, sollte einer nicht gehören: dass man sich von den Monopolisten bei der Impfstofflieferung alles hat bieten lassen. Es gibt irritierende Nachrichten von Herstellern wie Astrazeneca, die lapidar ihre Zusagen bei der Lieferung nicht einhalten. Auch im Krisenmanagement rund um die Impfungen dürfen sich die Verantwortlichen keine Fehler mehr erlauben. Das wäre auch politisch lebensgefährlich. Wer in der Pandemiebekämpfung die Bürger nicht überzeugt, kann die Bundestagswahl vergessen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021