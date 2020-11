Großes Problem mit den Kleinen

Wer wissen will, warum die zweitbeste deutsche Fußball-Mannschaft schon länger keinen Titel geholt hat, dem hilft ein Blick in die Statistik. Borussia Dortmund hat seit dem Amtsantritt von Trainer Lucien Favre im Sommer 2018 14 Bundesliga-Spiele verloren. Viermal gegen den FC Bayern, zweimal gegen Hoffenheim, einmal gegen Leverkusen – und sieben Partien gegen Abstiegskandidaten, in denen der BVB einen Ballbesitz von durchschnittlich 69 Prozent verzeichnete. Zum Vergleich: Abgesehen von der Niederlage in dieser Saison gegen Hoffenheim hat der FC Bayern zuletzt im Mai 2015 gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte verloren – das war gegen Freiburg, als die Meisterschaft schon feststand.

Wem das zu viele Zahlen sind, der bekommt es hier noch einmal in einem Satz komprimiert: Borussia Dortmund hat ein großes Problem mit kleinen Gegnern. Am Ende der Saison fehlen regelmäßig die Punkte, die gegen Mainz, Augsburg oder Köln verspielt wurden, um vielleicht doch mal wieder vor den Bayern zu landen. Während die Münchner ihre Pflichtaufgaben – wie am Samstag in Stuttgart – mit Qualität, Glück und Routine meistern, stolpert der BVB gerne über seine eigene Überheblichkeit und eine gewisse Behäbigkeit, wenn sich ein Gegner wie Köln als resistenter als gedacht erweist.

Der FC kam mit dem allerletzten Aufgebot und der zweifelhaften Empfehlung von 18 Liga-Spielen ohne Sieg ins Westfalenstadion, und fuhr nach zwei in Tore umgemünzten Eckbällen sowie einer leidenschaftlichen Defensivleistung mit drei Punkten wieder zurück nach Köln. Es ist ein Muster, das sich zu oft wiederholt. Wer Meister werden will, darf sich solche Aussetzer vielleicht einmal pro Saison erlauben, nicht mehrmals. Und da Favre dieses Problem nicht in den Griff bekommt, wird er wohl im Sommer gehen müssen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020