Der Vorwurf einer möglichen Vertuschung steht jetzt erneut im Raum. Und wenn sich in Sachen Anis Amri bewahrheiten sollte, dass die Behörden den Kumpanen des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt tatsächlich deshalb so schnell abgeschoben haben, um eigene Versäumnisse zu verbergen, dann hat die Republik in diesem Fall ihren nächsten handfesten Skandal. Womöglich war der Bekannte sogar ein Mitarbeiter des marokkanischen Geheimdienstes, und angeblich gibt es ein Video, dass ihn mit am Tatort zeigt.

Das alles ist extrem obskur und befeuert Verschwörungstheorien. Die Behörden stehen daher nun in der Pflicht, die Fakten und Hintergründe schnell auf den Tisch zu legen. Innenminister Horst Seehofer muss aufwachen, er ist gefordert, den notwendigen Druck auszuüben. Seine dünne Erklärung von gestern reicht nicht aus. Auch muss Seehofer mithelfen, dass der Untersuchungsausschuss des Bundestages den Mann möglichst bald als Zeugen vernehmen kann. Ansonsten könnte es sein, dass die Tat nie vollständig aufgeklärt wird.

Dass es viele Ungereimtheiten rund um das Attentat gegeben hat, ist freilich nicht neu. Der Anschlag hätte verhindert werden können, was für die Angehörigen der Opfer eine besonders schmerzliche Erkenntnis ist. Auch die These, dass Amri ein Einzeltäter gewesen ist, lässt sich schon lange nicht mehr halten. Es gab V-Leute, es gab Anschlagsszenarien, es gab klare Hinweise auf die Gefahr, die von Amri ausging. Vor allem aber gab es ein großes Versagen. Die neuesten Vorgänge zeigen, wie wichtig es ist, den Sicherheitsbehörden auf die Finger zu schauen.

Samstag, 23.02.2019