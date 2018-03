Gründlich nachbohren

Anzeige

Über den Parkplatz vor dem Ilvesheimer Freibad hat sich schon so mancher Bürger aufgeregt. Kritikpunkt ist dabei einzig der Belag. Nach starkem Regen waten Nutzer durch Pfützen, nach einer Trockenperiode stehen sie in einer Staubhülle. Nun darf man nicht vergessen, dass die Gemeinde aus Umwelt- und Kostengründen auf eine Asphaltierung verzichtet hat. Dass aber diese Ausführung solche Mängel zeitigen würde, das hätten sicherlich die wenigsten gedacht. Fast zwei Jahre ist es her, dass das Schlossfeld für stolze 1,2 Millionen Euro ertüchtigt wurde. Ein Großteil des Geldes geht dabei auf das Konto der 200 Parkplätze vor dem Freibad.

Immer wieder haben sich die Verwaltung und Gemeinderäte mit der Thematik befasst, ohne zu einer befriedigenden Lösung zu kommen. Das Bauamt hat sich an Lösungen versucht und zwei Jahre nach Fertigstellung eine Walze zur Verdichtung bestellt. Immerhin.

Die Freien Wähler, die zuletzt am 6. Dezember 2017 in dieser Thematik nachhakten, haben jetzt ihren Unmut über die Situation zu Papier gebracht und eine Verbesserung beantragt. Dem Übel soll jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund gegangen werden. Eine Bohrung soll Klarheit schaffen.