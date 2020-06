Grüne Diva

Die Union plant, nach dem CDU-Parteitag im Dezember ihren Kanzlerkandidaten Anfang Januar vorzustellen. Bei der SPD könnte bereits nach der Sommerpause Finanzminister Olaf Scholz auf den Kandidaten-Thron gehievt werden. Wenn Kevin Kühnert mitspielt. Und die Grünen? Sie zieren sich noch.

Mit dem Entwurf des neuen Grundsatzprogramms versucht die Partei, auf ihre Inhalte zu lenken. Die Grünen erheben für die Zeit nach der Bundestagswahl 2021 einen Regierungsanspruch. Sie wollen gestalten, verändern, bewahren. Und das nicht mehr nur in ihren bisherigen Öko-Disziplinen. Die Partei erfindet sich gerade anders, um koalitionsfähig in fast alle Richtungen zu sein. Ob das gut geht, wird sich zeigen.

Was früher inhaltlich noch zum Aufstand des einen oder anderen Flügels geführt hätte, ist heute Konsens. Die Zeiten, in denen sich Realos und Fundis bekämpft haben, scheinen vorbei. Der Erfolg in der bürgerlichen Mitte, vor allem in den städtischen Milieus mit ihrem neuen Bewusstsein für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, hat die Grünen geschmeidig werden lassen. Manchmal sehnt man sich fast zurück nach der Polarisierung und den krawalligen Parteitagen. Jetzt sind die Grünen „Flexitarier“, flexibel in allen Belangen. Vermutlich muss das so sein, wenn man wie die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck kundtut, man verbinde mit dem Programm das Ziel, die breite Gesellschaft zu erreichen. Das klingt nach Volkspartei.

Bis vor Kurzem lag man in den Umfragen sensationell gleichauf mit der CDU. Das hat die Grünen selbstbewusster werden lassen. Doch dann kam Corona. Das Virus hat den Höhenflug der Partei abrupt beendet. Freilich hat sie danach ihr Heil nicht in Aufmüpfigkeit und Abgrenzung gesucht, sondern sich als verantwortungsvolle Opposition präsentiert, die den Anti-Corona-Kurs der Regierung weitgehend unterstützt hat. Noch ein Beleg für den Regierungswillen und ein klares Signal, das Grün und staatspolitische Verantwortung funktioniert.

Will man aber für alle wählbar sein, muss man auch erklären, mit welchem Personal man diesen Anspruch untermauern möchte. Ob die Grünen tatsächlich einen Kanzlerkandidaten nominieren, und wenn ja, ob es Baerbock oder Habeck wird, daraus macht die Partei ein Geheimnis. Dass sich die Frage überhaupt stellt, ist ein kleines politisches Wunder. Wichtig ist die Beantwortung nicht wegen einer möglichen Kooperation mit der Union, sondern vor allem wegen der Frage nach einer linken Mehrheit in Deutschland. Die Partei wird sich nicht mehr länger zieren können. Dann muss auch die grüne Diva nachziehen.

