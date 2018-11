Grundlage schaffen

Es ist klar, dass Messergebnisse an einer so stark befahrenen Magistrale wie der Neckarauer Straße nicht niedrig ausfallen werden. Dass nun außerhalb der Innenstadt und außerhalb der Umweltzone im wohnortnahen Bereich die Belastung durch Stickoxide nachgeprüft wird, ist richtig, denn die Messungen bringen eine konkrete Grundlage, an denen man mögliche Handlungsansätze überprüfen kann.

Aber Messungen alleine – darauf weist Landespolitikerin Elke Zimmer zu Recht hin – machen die Luft nicht sauberer. Die Diskussion über Abstände und Grenzwerte einmal beiseite gelassen: Die Frage nach den Konsequenzen der Messungen – vor allem, wenn sie zu hohe Werte ergeben – darf man ruhig einmal stellen. Denn es ist immer noch jedes dritte Auto (in Neckarau sogar fast zwei von fünf Fahrzeugen) ein Diesel. Und zwei von drei Autos (Benziner und Diesel) erfüllen lediglich die Abgasnormen vier und fünf.

Was in der Innenstadt gilt, ist somit auch in Neckarau nicht falsch. Zum einen: Das Problem ist teilweise hausgemacht. Und zum anderen: Die Konzepte für eine Verkehrswende liegen vor – jetzt kommt’s darauf an, sie zügig umzusetzen. Mehr öffentlicher Nahverkehr, aber auch mehr Rad- und Fußverkehr tragen dazu bei, dass Autoverkehr auch in Zukunft möglich bleibt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018