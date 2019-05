Grundsätzlich falsch

Es bleibt dabei: Eine Gesellschaft ist nur so gut, wie sie mit ihren schwächsten Gliedern umgeht. Alte Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderungen, Kranke, sie alle brauchen eine machtvolle Lobby, und das nicht nur in Wahlkampfzeiten.

Schaut man sich freilich an, wie vielerorts Frauen und Männer nach einem vollendeten Arbeitsleben im Alter als Last empfunden werden, als Kostenfaktor oder als „Kundschaft“, mit der sich ordentlich Geld verdienen lässt, der mag bisweilen mit Grausen auf seinen eigenen Lebensabend vorausschauen oder sich resignierend seinem scheinbar unabwendbaren Schicksal ergeben. Das freilich ist falsch. Jeder von uns sollte seine Stimme gegen einmal erkanntes Unrecht erheben – und keine Ruhe geben, bis es beseitigt ist.

Unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn der Starke für den Schwachen eintritt – und wenn sich auch der Staat hier nicht aus der Verantwortung stiehlt. Wer zulässt, dass Gesundheitsfürsorge und die Fürsorge für alte Menschen als Profit-Center betrieben werden, wer die immer wieder vorgetragenen Klagen über den Pflegenotstand in Krankenhäusern und Altersheimen beiseite schiebt, ohne entscheidend etwas zu verändern an dieser Misere, der hat seine menschliche Pflicht und das, was ein soziales Miteinander in Würde und Achtung ausmacht, grundsätzlich nicht verstanden.

