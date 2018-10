Seit dem Göttinger Organspendenskandal doktert die Politik an dem Thema herum. Die Reform von 2012 brachte neben einer besseren Absicherung der Organentnahme gegen Missbräuche jeder Art die verbindliche Information aller Bürger und die Aufforderung an sie, sich zu entscheiden, ob sie als Spender zur Verfügung stehen.

Die Zahl derjenigen, die einen entsprechenden Ausweis bei sich tragen, ist seither tatsächlich etwas gestiegen, aber nicht durchschlagend. An der Tatsache, dass jährlich rund 1000 Menschen in Deutschland sterben, weil Spenderorgane fehlen, hat sich durch die damalige Reform wenig geändert. Auch weil es noch viele weitere Hindernisse gibt.

So nutzt ein Spendenausweis nichts, wenn die Klinik, in die der Betroffene eingeliefert wird, kein Interesse an einer Organentnahme hat. Das soll nun die neue, gestern im Bundeskabinett verabschiedete Reform verbessern. Sie verschafft Entnahmekrankenhäusern mehr Geld, also einen Anreiz, sich an dem Transplantationssystem zu beteiligen. Und den Transplantationsbeauftragten mehr Zeit und Kompetenzen.

Ausgeklammert hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die große Grundsatzentscheidung: Zustimmungslösung oder Widerspruchslösung. Muss jeder zu Lebzeiten aktiv zugestimmt haben, dass man ihm im Todesfall etwas aus dem Körper schneidet, wie es jetzt gilt? Oder reicht es schon, wenn er nicht widersprochen hat?

Der Bundestag wird darüber wohl im nächsten Jahr entscheiden, ohne Fraktionszwang. Und das ist auch gut so. Denn hier geht es um eine zutiefst ethische Frage. Wer nicht Nein sagt, sagt nicht automatisch schon Ja. Und viele Menschen haben Angst, dass der Hirntod noch nicht das Ende ist. Dass gepfuscht wird. Oder dass geliebte Angehörige verstümmelt werden, vielleicht sogar aus kommerziellen Gründen.

Niemand kann vorhersagen, wie diese Abstimmung ausgehen wird. Die Politik sollte deshalb nicht darauf setzen. Ganz unabhängig davon muss sie weiterhin alles tun, um das System der Transplantationsmedizin optimal zu organisieren und die Menschen zur Organspende zu bewegen. Ein Organspenderregister fehlt zum Beispiel noch, denn ein Ausweis nützt wenig, wenn er nicht gefunden wird. Das ist das eine. Das andere: So bitter es ist – ein Recht auf Organe eines anderen kann es auch nicht geben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.11.2018