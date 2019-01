Grusel in Hannover

Wie das leider oft so ist, wenn ein Trainer lange wankt und schließlich fällt, hat Hannover 96 bei der Beurlaubung von André Breitenreiter ein unwürdiges Bild abgegeben. Noch vor Weihnachten erweckten Manager Horst Heldt und Vereinschef Martin Kind den Eindruck, ungeachtet der schon damals desaströsen Ergebnisse sei der letztlich geschasste Trainer der richtige Mann, um die Trendwende zu schaffen. Diese Ansicht konnte man damals teilen, denn aus dem zur Verfügung stehenden Kader hätte auch Pep Guardiola nur schwerlich mehr Punkte holen können als Breitenreiter.

Druck zu hoch

Der frühere Stürmer sollte das Team im Winter mit Blick auf das Projekt Klassenerhalt neu justieren, mit den Leihgaben Kevin Akpoguma (Hoffenheim) und Nicolai Müller (Frankfurt) bezahlte Kind aus eigener Tasche zwei Verstärkungen.

Nur genügend Zeit, die bekam Breitenreiter nicht. Nach dem ernüchternden 0:1 gegen Bremen zum Rückrunden-Auftakt sollte der 45-Jährige beim souveränen Tabellenführer Dortmund den Sofort-Nachweis erbringen, dass seine Maßnahmen gefruchtet haben. Sonst, so pfiffen es die hannoverschen Vögel von den Dächern, würde Breitenreiter gehen müssen. Klingt nicht nur ungerecht, ist es auch.

Zur Unzeit

Nun vollstrecken Kind und Heldt die Entscheidung in der Trainerfrage, die wenn überhaupt vor fünf Wochen hätte getroffen werden müssen, zur Unzeit während des laufenden Spielbetriebs. Die 96-Fans dürften sich beim Nachfolger gruseln. Thomas Doll? Das kann nicht der Ernst der Verantwortlichen in der niedersächsischen Landeshauptstadt sein. Dieser Name klingt nach Vergangenheit statt nach Aufbruch, Rettung und einer notwendigen nachhaltigen Entwicklung. Da wäre 96 mit André Breitenreiter garantiert besser gefahren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019