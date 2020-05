Gut dazugelernt

Wer sich 1980 für einen lupenreinen Demokraten gehalten hat, trug sogar in der Schule die dort verbotene „Stoppt Strauß!“-Plakette – selbst wenn er kein Helmut-Schmidt-Fan war. Im Vergleich zum berühmt-berüchtigten Franz Josef Strauß gab es 2002 gegen Edmund Stoiber keinen richtigen Widerstand. Er scheiterte anders als der CSU-Polterer zwar mit nur 6000 Stimmen, gleichwohl bewahrheitete sich erneut ein ehernes Gesetz: In Deutschland kann kein CSU-Politiker Kanzler werden. Diese sind zu konservativ, oft zu amigohaft und auch zu bajuwarisch-folkloristisch.

Dass die CDU Strauß und Stoiber damals überhaupt als Kanzlerkandidaten akzeptiert hatte, war eher Ausdruck der Verzweiflung denn Überzeugung. Weder Helmut Kohl noch Angela Merkel wollten oder konnten ihren Führungsanspruch durchsetzen.

Auf den ersten Blick wiederholt sich nun die Geschichte. Wieder gibt es in der CDU keinen Politiker, dessen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur sich aufdrängt. Die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich selbst aus dem Spiel genommen, Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben ihre beste Zeit hinter sich. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gilt als Zauderer, der Probleme hat, seine Agenda zu kommunizieren.

Laschet hat diese Vorbehalte gegen ihn auch in der Corona-Krise nicht widerlegen können. Neben Merkel bewährt sich mit Markus Söder vor allem ein CSU-Politiker, der sich vom Unsympathen der Kategorie Horst Seehofer zu einem Hoffnungsträger in der Union gemausert hat. Immer wieder wird Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef deshalb gefragt, ob er Kanzler werden wolle. Und immer wieder sagt er: Nein. Ob er es wirklich nicht will, oder einfach nur gebeten werden möchte – vielleicht weiß es Söder selber noch nicht. Klar ist nur: Der Franke wäre als Kanzlerkandidat keine Verlegenheitslösung und könnte das bis dato eherne Gesetz brechen.

Das liegt auch daran, dass derselbe Söder, der Merkel in der Flüchtlingskrise Rechtsbruch vorgeworfen hatte und mit den rechten AfD-Wölfen aus wahltaktischen Gründen heulte, aus seinen Fehlern gelernt hat. Manchmal hat es sogar den Eindruck, dass er inzwischen gelegentlich zuerst an die Sache und nicht an sich denkt. Früher war es umgekehrt.

Mag sein, dass Söders Flirt mit den Grünen und die neue Liebe zu den Bäumen und Bienen nur Pragmatismus entspringt. Aber genau diesen Pragmatismus zeichnet den Ministerpräsidenten in diesen turbulenten Zeiten aus. Deshalb ist sein Ansehen nicht nur in Bayern gestiegen, deshalb feiern ihn nicht nur die Delegierten auf dem Internet-Parteitag. Söder ist inzwischen nach Merkel der zweitbeliebteste Politiker in Deutschland. Sollte er nach der Kanzlerschaft greifen, werden die Schüler aber wohl kaum mit „Stoppt Söder!“-Plaketten im Unterricht auftauchen.

