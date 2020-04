Gut für Klima und Wirtschaft

Die Klimaziele, die sich Deutschland bis 2050 gesteckt hat, sind ehrgeizig. Unter anderem gilt es, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen im Bereich Verkehr quasi vollständig einzustellen. Bei Autos setzen Politik und Wirtschaft auf elektrischen Antrieb – doch für Nutzfahrzeuge und ihre schweren Lasten ist diese Technologie ungeeignet. Die Lkw-Hersteller setzen deshalb auf die Brennstoffzelle.

Bei dieser Technologie sind noch viele Fragen offen, sowohl was den Antrieb selbst als auch den Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur angeht. Doch die Brennstoffzelle für Lkw von vorneherein auszuschließen, wäre falsch. Die Entwicklungsabteilungen von Daimler, Volvo und Co. werden alles daransetzen, ans Ziel zu kommen. Und das bedeutet vor allem, eine gleichermaßen klimaschonende wie wirtschaftliche Antriebsart zu entwickeln. Denn anders als das eigene Auto sind schwere Nutzfahrzeuge Investitionsgüter, die ihre Käufer in erster Linie mit einem Argument überzeugen: möglichst niedrigen Betriebskosten. Die Brennstoffzelle für Lkw kann deshalb beiden nutzen – dem Klima und der Wirtschaft.

