Gut gewappnet

Mit der Zunahme der Todesfälle und Neuerkrankungen steigt die Angst vor dem neuen Coronavirus. Und in der Tat raten Experten, den Krankheitserreger ernst zu nehmen. Zu Angst oder gar Panik besteht hierzulande allerdings kein Grund.

Im Moment deutet alles darauf hin, dass das neue Virus nicht so gefährlich ist wie sein naher Verwandter, der SARS-Erreger. An der Lungenkrankheit waren Anfang des Jahrtausends in nur einem halben Jahr 774 Menschen gestorben, das war etwa jeder zehnte Erkrankte. Dieses Mal ist die Sterberate deutlich niedriger. Gleichwohl haben Viren die unerfreuliche Fähigkeit, sich zu verändern. Auch das aktuelle Virus, das anfangs von Tieren auf den Menschen übergegangen ist, könnte sich noch effektiver an seinen neuen Wirt anpassen.

Grippe größeres Risiko

Die chinesische Führung weiß um diese Gefahr. Mit einer Effektivität, die wohl nur in einem autoritären System möglich ist, hat sie Millionenstädte unter Quarantäne gestellt und die Neujahrsferien verlängert. Zudem errichtet sie nun im Rekordtempo Krankenhäuser. Von Vertuschung – wie einst bei der SARS-Epidemie – ist dieses Mal nichts zu spüren. Dass dennoch einzelne Krankheitsfälle in anderen Ländern aufgetreten sind und wohl noch weitere folgen werden, ist angesichts des Reiseverkehrs und der leichten Übertragbarkeit kaum zu verhindern.

Deutschland ist darauf hervorragend vorbereitet. Von Berliner Forschern entwickelte Testverfahren, um betroffene Patienten zu erkennen, stehen bereit. Und der nationale Pandemieplan regelt das Vorgehen für den unwahrscheinlichen Fall einer Epidemie. Auch wenn es wichtig ist, dass sich die Behörden wappnen: Von einer echten Bedrohung sind wir glücklicherweise weit entfernt. Die deutlich größere Gefahr geht dieser Tage von der Influenza, also der echten Grippe, aus. Jedes Jahr sterben Tausende Deutsche daran. Zur Impfung – dem besten Schutz, den wir zurzeit haben – greifen aber nur die wenigsten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020