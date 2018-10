Für die Sicherheit der Menschen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis ist das Führungs- und Lagezentrum des Mannheimer Präsidiums einer der wichtigsten Orte. Hier gehen alle Notrufe ein, von hier aus schicken die Beamten Streifenwagen los und steuern bei Katastrophenlagen die Einsätze. Deshalb ist es wichtig, dass die Beschäftigten unter optimalen technischen und räumlichen Bedingungen arbeiten. Die neue Einsatzzentrale, die bis Frühjahr 2020 im vierten Obergeschoss des Präsidiums in L 6 entsteht, wird das bieten – das jedenfalls machen die Pläne und Illustrationen deutlich. Die knapp zehn Millionen Euro, die das Land hier in die Hand nimmt, sind daher gut investiertes Geld.

Der Neubau ist dringend notwendig. Die bisherige Einsatzzentrale im ersten Obergeschoss ist viel zu eng. Seit der Polizeireform 2014 und der damit verbundene Zusammenlegung der Präsidien Mannheim und Heidelberg werden dort deutlich mehr Einsätze abgewickelt, die Räumlichkeiten platzen förmlich aus allen Nähten. Dass es fünf Jahre gedauert hat, bis das Provisorium etwas Neuem weicht, hat mehrere Gründe. Politische, weil die grün-schwarze Landesregierung die Reform noch einmal überprüfen wollte, aber auch bautechnische wie Brand- und Denkmalschutz. Gut, dass es jetzt losgeht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018