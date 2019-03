Ein neuer Umweltpreis, der sich auf das Wirken und die politische Arbeit Wolfgang Raufelders bezieht, kann enorm positiv wirken. Denn Familie und politische Freunde des 2016 aus dem Leben geschiedenen Stadtrats und Landtagsabgeordneten der Grünen wollen keine sentimentale Andenkenspflege betreiben. Sie wollen vielmehr Raufelders ideologiefreien und fachlich fundierten Ansatz des Natur- und Umweltschutzes weitertragen, mit dem er in Mannheim und der Region weit über seine Partei hinaus die Menschen überzeugen konnte. Und damit den zahlreichen, zumeist ehrenamtlich Engagierten in Vereinen, Verbänden und Institutionen Mut machte, die sich konkret vor Ort für den Schutz unserer Lebensgrundlagen einsetzen.

Dem fachlich hochkarätig besetzten Kuratorium, das zugleich in der Region, aber auch darüber hinaus bestens vernetzt ist, sollte es nicht schwerfallen, dieses Erbe des Namensgebers weiterzutragen. Denn es kommt darauf an, würdige Preisträger ebenso zu finden wie engagierte Spender, die bereit sind, das Preisgeld auch in späteren Jahren zu finanzieren. Vereinsgründung und Berufung des Kuratoriums sind dafür jedenfalls eine gute Grundlage.

