Gute Idee kommt zu spät

Eigentlich ist der Ansatz, Personen aus Risikogruppen mit dem bestmöglichen Schutz auszurüsten, gar nicht so übel. Dass auch noch Fachleute – wie es die Apotheker sind – vor Ort beraten, wie man solche Masken richtig verwendet, ist definitiv ein Gewinn. Auch Apotheker sind davon überzeugt, dass sich so der lebensrettende Schutz vor Viren in nur wenigen Tagen unter die Leute bringen lässt. Und diese die Maske auch tragen, schließlich oder gerade, weil sie kostenlos ist.

Blöd nur, wenn das Konzept angewendet wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ob sich weniger Mannheimer infiziert hätten, wenn sie im Supermarkt oder beim Arzt eine dieser FFP2-Masken getragen hätten, lässt sich wohl im Nachgang kaum mehr nachvollziehen. Klar ist, dass die so plötzlich beschlossene Aktion den Apothekern kaum Zeit gelassen hat, um überhaupt Masken zu besorgen – wie auch, mitten in der Vorweihnachtszeit. Da ist das Lieferchaos programmiert. Hinzu kommen laut Landesapothekerverband noch 1200 neue, bezugsberechtigte Kunden, die jede Apotheke neben ihren Stammkunden mitbedienen muss. Ohne Kontrollsystem, das registriert, wer wo schon eine Maske erhalten hat.

Tatsächlich hätte man stundenlanges Warten und Kunden, die Apotheker anbrüllen, mit einer früheren längerfristigen Verteilung im Sommer vermeiden können. Immerhin: Was bleibt, sind viele, die nun besser geschützt sind. Denn diese Aktion war für die Verletzlichsten gedacht. Für alle anderen gibt es die FFP2-Masken neben der Apotheke sogar in der Drogerie und im Supermarkt zu kaufen – und zwar nicht erst seit gestern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020