Gute Liste, aber ...

Die SPD hat vorgelegt: Als erste Partei in Mannheim hat sie am Wochenende ihre Liste für die Kommunalwahl aufgestellt. Und es ist eine Liste, die sich durchaus sehen lassen kann: Ausgeglichen nach Frauen und Männern, viele Junge sind dabei, Deutsche, Migranten, Betriebsräte, Professoren, neue Gesichter. Aber ob das hilft?

Denn das ist ja das Dilemma der SPD heutzutage: Bei den Parteitreffen drinnen herrscht oftmals gute Stimmung, da kommen engagierte Menschen, darunter überraschend viele junge aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen zusammen und wollen gemeinsam etwas bewegen. Doch beim Wähler draußen kommt das überhaupt nicht an – bei 13 Prozent sehen sie derzeit die Umfragen bundesweit.

Das wird ein schweres Stück Arbeit für die 48 Kandidaten auf der Mannheimer SPD-Liste. Dabei weiß die Partei, dass sie mit dem Rücken zur Wand steht. Es wird jetzt spannend werden zu beobachten, wie sich die Sozialdemokraten in den kommenden Monaten in Szene setzen wollen – und ob sie auch versuchen werden, inhaltlich den Abstand zu den Grünen zu vergrößern. Denn in vielen Großstädten laufen die der SPD längst den Rang als Volkspartei ab.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018