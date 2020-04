Keiner muss sich grämen, wenn er in diesen bizarren Zeiten gute Nachrichten verkündet. Die Stadt hatte einige davon, als sie gestern den Jahresbericht der Wirtschaftsförderung vorstellte. In vielen Bereichen sind die Kennzahlen gestiegen: mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, mehr Unternehmen, höhere Übernachtungszahlen. Seit zehn Jahren geht es ausschließlich in eine Richtung: nach oben. Das ist bemerkenswert und mit Sicherheit auch ein untrügliches Zeichen für ein Planen mit Augenmaß und ein energisches Umsetzen. In anderen Bereichen sind die Zahlen zwar etwas weniger eindrucksvoll, dennoch lässt sich auch dort ablesen, dass Mannheim sich zu einem ebenso erfolgreichen wie attraktiven Standort gemausert hat.

Das ist viel wert. Wie viel genau, das ist die große Frage. Sie wird frühestens in ein paar Monaten zu beantworten sein. Dann, wenn sichtbar wird, wie sehr Covid-19 das wirtschaftliche Gerüst der Stadt angegriffen hat. Eines ist jedenfalls klar: Die Präsentation des nächsten Jahresberichts im April 2021 wird der Stadt weniger Freude machen als sonst.

Eine Hoffnung darf man in die aktuellen Zahlen allerdings projizieren: Vielleicht sind sie so belastbar und stabil, dass Mannheim tatsächlich ein robuster Standort ist und einigermaßen glimpflich durch die Krise kommt. Wer also in schlechten Zeiten gute Nachrichten aus der Vergangenheit verkündet, der macht nichts Falsches. Ganz im Gegenteil.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020