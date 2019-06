Gute Wahl braucht Zeit

Verwundert mag sich mancher Wähler die Augen reiben. Hatten die Parteien vor der Europawahl nicht ihre Frontmänner und -frauen gekürt? Jene Persönlichkeiten also, denen sie zutrauten, im Fall eines Wahlsieges das wichtigste Amt dieser Europäischen Union zu nutzen, um aus der EU in vielfacher Hinsicht eine starke Gemeinschaft zu machen. Das bisherige Hickhack im Kreis der Staats- und Regierungschefs, aber auch zwischen den Fraktionen des künftigen Europäischen Parlamentes vermittelt nicht den Eindruck. Dabei passiert in Brüssel gerade nicht weniger als das, was eine demokratische Volksvertretung ausmacht: Man ringt um (künftige) Mehrheiten.

Doch die Staats- und Regierungschefs, die das Vorschlagsrecht für den nächsten Kommissionspräsidenten haben, dürfen ebenso wenig vom Parlament zum Gegner gemacht werden wie diese die Volksvertreter wie ein lästiges Hindernis zu übergehen versuchen. Dass der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion ein erstes Zugriffsrecht hat, darf nicht angezweifelt werden. Auch nicht, dass er ausgewechselt wird, sollte er keine Mehrheit zustande bringen.

Der anstehende Beschluss für eine klimaneutrale EU ab 2050 zeigt, wie wichtig es sein wird, durchsetzungsstarke und kompetente Persönlichkeiten für die Führungspositionen zu finden. Dafür brauchen sie die breitestmögliche Rückendeckung der Staats- und Regierungschefs wie auch der Volksvertreter. Das hat nicht nur mit Machtpolitik zu tun, sondern auch mit Kompetenz. Deshalb ist es besser, sich noch ein paar Tage Zeit für eine gute Wahl zu nehmen. Dann aber muss die EU zeigen, wie sie sich aufstellt – und ihre Geschlossenheit demonstrieren.

