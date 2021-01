Guter Übergang

Amtswechsel in Mannheimer Ämtern und Institutionen sind in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer reibungslos gelaufen. Es soll Nachfolger gegeben haben, die mit ihren Vorgängern gar nicht direkt gesprochen, aber dafür danach umso mehr Schlechtes über sie geredet haben. An den Reiss-Engelhorn-Museen ist das zum Glück jetzt nicht zu erwarten.

Alfried Wieczorek hat sie mit viel Elan, noch mehr Mut, sehr guten Ideen und dem enormen Geschick im Umgang mit Gönnern zu einem der bedeutendsten Museen Deutschlands geformt. In der Mannheimer Kommunalpolitik ist das nicht immer gesehen und anerkannt worden, in der Branche aber schon.

Die Nachfolge von solch einem erfolgreichen Kulturmanager, einer hervorragend vernetzten und derart prägenden Persönlichkeit zu regeln – das ist nicht leicht. Entsprechend wenig gute Bewerbungen für die Position von Wieczorek gab es, trotz überregionaler Ausschreibung. Schließlich war überall bekannt, dass Wieczorek sein Haus gut bestellt, die Weichen langfristig gestellt und längst Wilfried Rosendahl als möglichen künftigen Generaldirektor aufgebaut, ihm aber zugleich freie Hand für eigene Profilierung gegeben hat. Nach ein paar Irrungen folgte die Stadt dann diesem Weg und hat Rosendahl schon im Juli – und damit sehr rechtzeitig – gewählt.

Er bietet Gewähr, Wieczoreks Erfolgskurs fortzusetzen und zugleich weiter mit ihm zu harmonieren – denn der ehemalige Generaldirektor ist, ausgestattet mit dem Vertrauen und im Auftrag wichtiger Mäzene, ja auch als Pensionär weiter an zwei für Geldbeschaffung wie inhaltliche Arbeit wichtigen Schaltstellen tätig. Doch zugleich ist Rosendahl zuzutrauen, dass er viele eigene Akzente setzt und das Museum fit macht für neue Herausforderungen nach der Corona-Zeit.

