Guter Vorstoß

Wegen der Corona-Pandemie droht auch auf dem Ausbildungsmarkt eine Krise, denn Hunderttausende Betriebe sind in Schwierigkeiten geraten. Die jungen Menschen sollen die Auswirkungen aber nicht spüren. Was Bund, Länder, Unternehmen und Gewerkschaften jetzt angestoßen haben, ist richtig und vorausschauend.

Denn der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften wird in Zukunft weiter steigen, Corona hin oder her. Und je früher die Jugendlichen mit einer Ausbildung ins Berufsleben starten, desto besser. Wenn Unternehmen ihre Ausbildungsplätze jetzt nicht besetzen, werden sie nach dem Wiederanlaufen der Wirtschaft nur sehr schwer hoch qualifizierte Mitarbeiter finden. Damit schaden sie sich selbst.

Jetzt müssen offene Details schnell geklärt werden. Vor allem, wie viel staatliche Prämie Betriebe erhalten sollen, die Azubis von insolventen Firmen übernehmen. Auch mehr digitale Formate sind nötig, um Lehrlinge und Unternehmen zusammenzubringen. Und es muss sichergestellt sein, dass jeder – trotz erschwerter Rahmenbedingungen – seine Abschlussprüfungen ablegen kann. Sonst verpufft der gute Vorstoß schnell wieder.

