Guter Wurf

Ursula von der Leyen hat erkannt, dass es Zeit war für ein starkes Signal. Der Kommissionspräsidentin und ihrem Team wird vorgeworfen, in der Virus-Krise bisher keinen allzu schlagkräftigen Eindruck gemacht zu haben. Man war damit beschäftigt, wieder für offene Grenzen zu sorgen, sich am Rückholer-Programm für EU-Bürger zu beteiligen und Regeln für den Grenzverkehr für Arbeitnehmer in systemrelevanten Berufen aufzustellen.

Niemand soll sagen, das sei unwichtig gewesen. Aber nun gelingt der Kommission mit dem Kurzarbeitergeld-Projekt ein Aufschlag, der sich sehen lassen kann. 100 Milliarden Euro zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen – das macht etwas her. Auch wenn die Mitgliedstaaten als Bürgen herhalten müssen, ist das Programm „Sure“ ein gutes Instrument, um Solidarität zu demonstrieren – und vielleicht aus dem Streit um die Coronabonds herauszukommen.

Die frühere deutsche Arbeitsministerin will ein bewährtes Instrument aus ihrer Heimat nach Europa exportieren. Unterstützung dürfte ihr sicher sein. Tatsächlich lastet auf der EU-Kommission derzeit eine schwere Bürde. Zwar waren von der Leyen und ihr Team von Anfang an diejenigen, die auf eine europäische Zusammenarbeit pochten. Doch der erste Reflex der Mitgliedstaaten – darunter auch Deutschland – ging in eine ganz andere Richtung: einigeln und sich nur noch um sich selbst kümmern. Das europäische Kurzarbeitergeld ist ein Versuch, das Gerede über fehlende Solidarität Lügen zu strafen.

