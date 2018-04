Anzeige

Die Wallstadter „Gowe“ haben einen neuen Vorstand – ja, und? Doch der Wechsel ist aus zwei Gründen über den Verein, über den Stadtteil hinaus sehr bemerkenswert.

Er ist ein gutes, leider aber seltenes Beispiel, wie ein Generationswechsel sehr harmonisch gelingen kann. Zu einem Zeitpunkt, an dem viele Leute noch „schade“ sagen, haben Vorsitzender und Sitzungspräsident der „Gowe“ nach langer Vorbereitung ihre Ämter an jüngere Aktive abgegeben. Sie bleiben aber in der „zweiten Reihe“, beratend und helfend, dabei, ohne sich aufzudrängen. So problemlos gelingt der – nötige – Generationswechsel nur selten. Doch nur wenn sie auch Verantwortung übernehmen, selbst gestalten können, sind Ämter in Vereinen für junge Leute noch interessant.

Hervorzuheben ist der Wechsel bei den „Gowe“ noch aus einen anderen Grund. Gerade die Fasnacht wird oft totgesagt. Doch das ist sie nicht. Wie manch anderer Verein im Mannheimer Osten – etwa „Narrebloos“ oder „Spargelstecher“ – sind die „Gowe“ mit einem 42-jährigen Vorsitzenden und einem 28-jährigen Sitzungspräsidenten sowie einem schon seit Jahren verjüngten Elferrat zudem ein gutes Beispiel, dass die nächste Generation bereitsteht, die Tradition fortzuführen.