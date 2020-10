Gutes Gesamtpaket

Kommt es doch noch zu einem Happy End für Nico Hülkenberg? Der 33-jährige Formel-1-Pilot steht ein Jahr nach seiner Trennung von Renault immer noch ohne Stammplatz da – hat jedoch seine Qualitäten bei seinen Einsätzen als „Feuerwehrmann“ für Racing Point eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das ist natürlich nicht verborgen geblieben. Helmut Marko, Motorsportberater bei Red Bull, bringt den „Hülk“ für die kommende Saison als Kollegen von Max Verstappen ins Gespräch.

Passen könnte es. Zwar wartet Hülkenberg noch immer auf einen Podestplatz, doch die Kluft zwischen ihm und dem ehrgeizigen Niederländer ist nicht so groß, wie die zur jetzigen Nummer zwei, Alex Albon. Das deutsch-niederländische Duo könnte sich gegenseitig pushen und so den Druck auf die Überflieger Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Mercedes erhöhen.

Allerdings wäre die Verpflichtung Hülkenbergs ungewöhnlich für die Roten Bullen, die vor allem auf die selbst geförderten Talente setzen. Vielleicht steckt hinter den Äußerungen von Marko auch nur der geschickte Schachzug, den Nachwuchsfahrern Feuer unterm Hintern zu machen. Bei dem einen oder anderen könnte die Unterstützung so missverstanden werden, dass es eine Art Übernahme-Garantie gibt. Die rasanten Wechsel wie bei Pierre Gasly oder Daniel Kvyat haben aber gezeigt, dass man bei Red Bull absolute Topleistungen sehen will. Die hat Hülkenberg trotz aller widrigen Umstände abgeliefert. Und noch dazu wertvolle Entwicklungsarbeit für Racing Point geliefert, wie der rosa Rennstall selbst bestätigt. Ein weiterer Pluspunkt für den Deutschen, denn gerade im Kampf an der Spitze kommt es auf das kleinste Detail an.

