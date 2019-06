Die Planetenallee ist ein fabelhaftes Projekt – in vieler Hinsicht. Zum Beispiel, dass der Freundeskreis des Planetariums erneut für ein großes Vorhaben namhafte Spenden von Privatleuten und Unternehmen eingeworben hat und für den weiteren Ausbau noch einwirbt. Das ist wirkliches bürgerschaftliches Engagement und ein angenehmes Kontrastprogramm zum Wutbürgertum, wo meist nur das Dagegensein zählt.

Deswegen passt die Planetenallee auch so gut in die Augustaanlage – in der übrigens Linden stehen –, und deren Neugestaltung in einem vorbildlichen Prozess der Bürgerbeteiligung über viele Jahre diskutiert, geplant und schließlich umgesetzt wurde. Viele Mannheimer hatten damals mit großzügigen Spenden ihren Beitrag zur Bürgerallee geleistet.

Zwar standen die Ideengeber und Planer vom Freundeskreis des Planetariums nicht immer im reibungslosen Austausch mit den Planungs- und Baubehörden im Rathaus, aber sie haben gute Lösungen für das begehbare Sonnensystem gefunden. Das beweist, dass ein Miteinander trotz unterschiedlicher Auffassungen möglich ist. Konstruktive Auseinandersetzungen sind ja leider etwas aus der Mode gekommen. Und nicht zuletzt: Ein naturwissenschaftlicher Bildungsort für die Öffentlichkeit, das ist in Zeiten, in denen Populisten schamlos wissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellen, ein gutes Signal, das Mut macht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019