Gutes Vorbild

Ohne klare Haltung geht gar nichts. 2015, als bewiesen werden konnte, dass die damalige Regierungspartei die Polizei und die Justiz in Mazedonien komplett unterlaufen hatte, wurde eine Kommission unter der Leitung des deutschen Juristen Reinhard Priebe nach Mazedonien geschickt, um die Strukturen des damals autokratisch geführten Staates aufzuzeigen und Vorschläge zur Wiederherstellung des Rechtsstaats zu machen.

In erster Linie ging und geht es in dem südosteuropäischen Land mit den schönen Weinbergshügeln und dem byzantinischen Erbe darum, die Gewaltenteilung zu stärken – sprich den Einfluss von Parteien und bestimmten Familien, die die Institutionen unterwandert haben, einzudämmen. Erst nach diesem Schritt war es wieder möglich, dass Politiker an die Macht kommen, die die Interessen der Bürger im Auge hatten – und nicht die eigene Geldtasche. Mit korrupten Autokraten wie Ex-Premier Nikola Gruevski, der sich nach Ungarn abgesetzt hat, wäre das Namensabkommen mit Griechenland nie zustande gekommen.

Es ist unverständlich, weshalb die EU-Kommission das mazedonische Beispiel nicht bei anderen Balkan-Staaten anwendet. Dazu bieten sich viele Gelegenheiten: In Bosnien-Herzegowina demonstrieren Bürger für mehr Rechtsstaatlichkeit und in Serbien gegen die autokratische Führung von Präsident Aleksandar Vucic. Diese Bürger werden von der EU im Stich gelassen. Der Namenskompromiss ist der einzige politische Fortschritt, der in einem Kandidaten-Land der EU in den vergangenen Jahren erzielt wurde. Er zeigt, dass es möglich ist, mit geeintem politischen Willen der EU und mit entsprechendem Druck auf dem Balkan etwas zu erreichen.

Entscheidend war und ist, dass die EU-Staaten die Interessen der Parteienfamilien – allen voran der mächtigen Europäischen Volkspartei (EVP) – hintanstellen. Man darf nicht vergessen, dass mit der bis 2017 regierenden nationalistischen Partei in Mazedonien – die der EVP angehört – eine solche Vereinbarung nie möglich gewesen wäre. Auch die griechische Neo Demokratia, die ebenfalls der EVP angehört, ist gegen den Kompromiss. Ohne die Hilfe von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Bedeutung der Namenslösung erkannt hat, hätte wohl das Parteieninteresse und nicht das Bürgerinteresse gesiegt.

