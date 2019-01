Sie wissen, worauf sie sich einlassen. Besonders Freddy Bergmann ist als kaufmännischer Geschäftsführer bestens über die wirtschaftliche Lage am Klinikum im Bilde. Dass er seinen – nach eigenen Angaben so gut wie ausgemachten Wechsel – nach Frankfurt kurzfristig abgesagt hat, um mit Hans-Jürgen Hennes als neuem/altem Partner weiterzumachen, ist ein gutes Zeichen. Auch Hennes dürfte seinen Posten als medizinischer Geschäftsführer in Karlsruhe kaum aus Männerfreundschaft aufgegeben haben. Die beiden trauen sich ihre schwierige Aufgabe hier offensichtlich zu. Das ist für das Klinikum und die Stadt, an deren finanziellem Tropf es hängt, eine sehr positive Nachricht.

Die spürbare Harmonie zwischen den beiden ist eine wichtige Voraussetzung. Allerdings traten auch ihre Vorgänger Jörg Blattmann und Frederik Wenz stets als Einheit auf. Von etwaigen internen Dissonanzen ist bis heute nichts bekannt.

Noch wichtiger ist das Verhältnis des Spitzenduos zur Belegschaft. Die alte Führung brachte mit der Abschaffung des Pflegedirektors nicht nur die größte Berufsgruppe im Klinikum gegen sich auf, sondern auch den ansonsten nach außen hin stets solidarischen Betriebsrat. Es spricht für Bergmann und Hennes, diesen Fehler nun mit als Erstes korrigiert zu haben. Weitere vertrauensbildende Maßnahmen sollten folgen. Steigt die Zufriedenheit der Mitarbeiter, steigt auch die der Patienten.

