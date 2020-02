Mit der Zahl der Fälle nimmt auch in Deutschland die Angst vor dem Coronavirus zu. Nach dem Ausverkauf von Mundschutz werden nun Desinfektionsmittel knapp, in betroffenen Regionen soll es zu Hamsterkäufen gekommen sein. Und ja, es stimmt: Die Situation hat sich verschärft. Doch kollektive Panik bringt niemanden weiter. Stattdessen ist im Kampf gegen die neue Krankheit besonnenes Verhalten nötig. Denn nur so können die Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden.

Dabei sei gleich zu Beginn angemerkt: Covid-19 ist zwar nach derzeitigen Erkenntnissen gefährlicher als die Grippe. Die Sterblichkeit liegt aber dennoch laut Robert Koch-Institut nur bei ein bis zwei Prozent. Das heißt: Die allermeisten Infizierten überstehen den Kontakt mit dem Erreger. Gefährdet sind vor allem Ältere und Patienten mit Vorerkrankungen.

Wichtig ist es daher, diese Personen zu schützen und im Fall einer Erkrankung optimal zu versorgen. Die Krankenhäuser sind da in der Pflicht. Die allermeisten bereiten sich bereits auf eine große Zahl Infizierter vor, schulen ihr Personal. Sollten die Neuerkrankungen allerdings zu schnell zunehmen, könnte es im schlimmsten Fall dennoch zu Engpässen auf den Intensivstationen kommen.

Die Gesundheitsbehörden wissen um diese Gefahr und spüren akribisch allen bekannten Infektionsketten nach. Kontaktpersonen von Infizierten müssen in häusliche Quarantäne. Vereinzelt werden auch Schulen und Kindergärten geschlossen. Absagen von Großereignissen wie der Tourismusbörse ITB in Berlin werden diskutiert. Doch das allein wird vermutlich nicht reichen. Damit sich das Virus nicht ungehindert verbreiten kann, ist jetzt jeder Einzelne gefragt.

Die effektivsten Mittel dabei lauten, so banal es auch klingen mag: Hände waschen! In Taschentücher oder die Armbeuge husten und niesen! Und Abstand zu erkälteten Personen halten. Denn so wird es dem Erreger schwerer gemacht, die nächste Schleimhaut zu erreichen, und die Übertragungsrate sinkt. Ebenfalls wichtig: Wer krank ist, bleibt zu Hause (und meldet sich bei starken Symptomen beim Arzt). Und nein, es ist kein Zeichen von Engagement, trotz Grippe-Symptomen in die Firma zu gehen. Nicht nur in Corona-Zeiten gefährdet man mit solch unverantwortlichem Verhalten andere.

Ähnlich sieht es mit Hamsterkäufen aus. Es macht zwar durchaus Sinn, Lebensmittel für ein bis zwei Wochen im Haus vorrätig zu haben. Aber kein Privathaushalt benötigt Unmengen von Desinfektionsmitteln und Atemmasken. Auch die fehlen dann an anderer Stelle – wo sie nötiger gebraucht werden.

