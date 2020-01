Hängende Flügel

Technologisch ist Deutschland beim Ausbau der Windkraft im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Von der Forschung über die Entwicklung bis zur Fertigung und der Installation ist die komplette Wertschöpfungskette vorhanden. Das gilt besonders für die Branche, die große Anlagen auf dem Meer baut. Sogar in Süddeutschland profitieren viele Unternehmen, besonders große Anlagenbauer, aber auch Ingenieurbüros und die Hochschulen. Diese Spitzenposition ist nun gefährdet, weil die Politik die Weichen falsch gestellt hat und neue Windparks auf hoher See viel zu langsam ausschreibt. Die Branche beginnt unter dem Druck des Marktes bereits mit dem Stellenabbau. Damit wiederholt sich hier das Trauerspiel, wie es zuvor bereits die Windbranche am Festland durchgemacht hat. Hier sind Zehntausende Stellen gestrichen worden, ohne dass sich die Politik groß gekümmert hat. Die Lage gleicht Windrädern mit hängenden Flügeln. Das ist ein merkwürdiger Kontrast zu der Fürsorge, die dem deutschen Steinkohlebergbau mit Milliardenhilfen zuteil wird.

Die gesamte Windenergiebranche hängt extrem von den politischen Rahmenbedingungen ab. Die sind für die windärmeren Südländer so schlecht, dass sie bei den Ausschreibungen praktisch nicht mehr zum Zuge kommen. Ohne Änderung wird die grün-schwarze Landesregierung ihre Klimaschutzziele weit verpassen. Dazu kommt allerdings auch der immer weiter wachsende Widerstand der Bürger und der Gemeinden gegen Windräder in der Nähe. Spätestens an dieser Stelle schließt sich der Kreis: Die Politik will die Wähler nicht weiter verärgern und traut sich nicht, mit neuen Weichenstellungen die erneuerbaren Energien voranzubringen. Irgendwo sind in der Republik immer Wahlen. Eher nimmt sie in Kauf, dass sie ihre selbst gesteckten Ausbauziele verfehlt.

