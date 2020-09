Hängepartie für Beschäftigte

Ausgerechnet ein hochrangiger Manager von der Deutschen Bank – damit war für die Besetzung des Spitzenjobs bei der Commerzbank nicht unbedingt zu rechnen. Gut ist, dass Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter nach zwei Monaten im Amt jetzt für Klarheit gesorgt hat. Weniger gut ist, dass Manfred Knof erst Anfang 2021 in die Vorstandsetage der Commerzbank einzieht. Damit geht die Hängepartie für die noch rund 40 000 Beschäftigten weiter. Wie viele Stellen fallen weg? 10 000 oder mehr? Werden tatsächlich bis zu 800 der noch 1000 Filialen geschlossen?

Der aktuelle Vorstandschef Martin Zielke kann die Tristesse bei der Commerzbank bis Jahresende nur verwalten. Er agiert als „lame duck“, als lahme Ente, die nichts entscheiden kann. Knof müsse sich nach seinem Amtsantritt erst einarbeiten, heißt es am Finanzplatz Frankfurt.

Da müssen Fragezeichen erlaubt sein: Der Jurist war im Frühjahr 2019 als Chef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank mit Sicherheit eng in die letztlich gescheiterten Fusionsverhandlungen zwischen den beiden Geldhäusern eingebunden. Er konnte tief in die Bücher der Commerzbank schauen. Warum also muss es bis deutlich ins nächste Jahr hinein dauern, bis das Institut unter Knofs Regie ein neues, vermutlich drastisches Sparprogramm und eine Strategie beschließt? Schneller für Klarheit gesorgt hätte vermutlich eine neue Chefin oder ein neuer Chef aus dem derzeitigen Vorstand der Commerzbank. Warum sich Aufsichtsratschef und Großaktionär Bund nicht für diese Lösung entschieden haben, bleibt ihr Geheimnis. Im Übrigen haben sie die Chance verpasst, dass mit Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp endlich eine Frau eine deutsche Großbank leitet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020