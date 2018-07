Halbe Sachen

Anzeige

Unerwünschte Telefonanrufe nerven. Das gilt erst Recht, wenn die Stimme am anderen Ende der Leitung einem ein nicht benötigtes Produkt aufschwatzen will. Womöglich geschieht dies noch zu nachtschlafender Zeit, weil der Gegenüber in irgendeinem Callcenter in einer anderen Zeitzone der Welt sitzt. Diese Praxis hat Millionen Verbraucher aufgebracht, bis unerlaubte Werbeanrufe schließlich verboten wurden.

Doch das Gesetz ist offenkundig nicht ausreichend, um die ärgerlichen Telefonate zu unterbinden. Das belegt die stabil hohe Zahl von Beschwerden darüber bei der Bundesnetzagentur. 30 000 Eingaben bei mehr als 80 Millionen Einwohnern innerhalb des ersten halben Jahres hört sich nicht viel an. Allerdings beschwert sich in der Regel nur ein Bruchteil der Betroffenen bei den Behörden. Tatsächlich dürften Millionen Haushalte einmal oder mehrfach von den telefonischen Drückerkolonnen belästigt worden sein.

Das Verbot schreckt also nicht ausreichend ab. Dabei drohen den Unternehmen, die hinter den Anrufern stehen, auf den ersten Blick Bußgelder in sechsstelliger Höhe. Nur kommt dieses Instrument kaum zum Einsatz. Gerade einmal ein Dutzend Bußgeldbescheide verschickten die Bonner Marktwächter in diesem Jahr.