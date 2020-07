Handfeste Affäre

Schon zwei Jahre ist es her, dass die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz üble Mails mit Todesdrohungen gegen sich selbst und ihr Kind erhalten hat. Und das alles, weil sie türkischer Abstimmung ist und die überwiegend ebenfalls aus der Türkei stammenden NSU-Mordopfer im Münchner Prozess vertreten hat. Die Ermittlungen über die offenkundig rechtsextremistischen Absender haben immer noch zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. Schlimmer noch: Der oder wahrscheinlich eher die Täter sind weiter aktiv und haben sich jetzt mit der Linken-Politikerin Janine Wissler ein neues Opfer ausgesucht. Und zuletzt streuten sie ihre feigen Drohmails an einen immer größeren Empfängerkreis.

Keinesfalls darf man den Mailterror auf die leichte Schulter nehmen. Der Mord an Walter Lübcke und andere tödliche Gewalttaten von Rechtsextremisten haben schließlich immer wieder gezeigt, dass aus Hass und Worten schlimmste Taten werden können. So kann man nur hoffen, dass der jetzt eingesetzte Sonderermittler bei der Fahndung mehr Erfolg hat als die bisher damit befassten Beamten. Das wird nur gelingen, wenn er wirklich alle notwendige Unterstützung technischer und personeller Art hat. Da darf es nicht bei wohlfeilen Ankündigungen bleiben.

Indes wächst sich der Fall auch immer mehr zu einer handfesten Polizeiaffäre aus. Alle Beschwichtigungen, Verbindungen zum Rechtsextremismus seien bloß Einzelfälle und es gebe keinerlei Hinweise auf ein rechtes Netzwerk, verlieren an Wert, wenn die anonymen Drohmails regelmäßig nach dem Abruf persönlicher Informationen aus Polizeicomputern erfolgen. Da helfen auch keine Onlinebefragungen mit dem Ergebnis, so gut wie alle Beamten stünden auf dem Boden des Grundgesetzes.

Natürlich ist ein Generalverdacht gegen die Polizei völlig fehl am Platz. Die weitaus meisten tun ihren Dienst nicht nur tadellos, sondern vielfach vorbildlich. Aber gerade damit sie nicht auch in ein unverdient schlechtes Licht geraten, müssen jetzt alle dabei mithelfen, schwarze Schafe in ihren Reihen auszumustern. Da darf es keine falsch verstandene Kameradschaft und auch kein Wegschauen geben.

Und der Verzicht auf eine geplante Rassismus-Studie ist ebenfalls ein falsches Signal. Gerade wenn es da nichts zu verbergen gibt, darf auch nicht der Hauch eines Anscheins erweckt werden, dies sei doch der Fall. Hessens Innenminister Peter Beuth hat wohl gedacht, mit den verschärften Richtlinien zum Abruf persönlicher Daten aus Polizeicomputern sei zumindest dieses Problem gelöst, und wurde leider eines Besseren belehrt.

Jetzt hilft wirklich nur noch, eine personenbezogene Abfrage aus Polizeicomputern ohne dienstlichen Anlass gänzlich zu unterbinden. Und natürlich ist es ein Unding, dass Beuth gar nicht über den neuerlichen Verstoß gegen diese Anordnung informiert wurde. Die dafür Verantwortlichen im Landeskriminalamt müssen sich fragen lassen, ob sie überhaupt verstanden haben, worum es geht. Glauben sie noch an schiere Zufälle?

Andererseits dürfte es kaum helfen, jetzt die Präsidentin des hessischen Landeskriminalamtes abzulösen, zumal Sabine Thurau bei der bedrohten Anwältin und deren Tochter wohl wirklich geholfen hat. Das sähe zu sehr nach Bauernopfer aus. Um des Problems Herr zu werden, müssen wohl dickere Bretter gebohrt werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020