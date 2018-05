Anzeige

Eine Affäre zieht immer weitere Kreise. Ging es bei den mutmaßlich unrechtmäßigen Asylbescheiden zunächst nur um den Bremer Ableger des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), so stehen jetzt weitere zehn Außenstellen im Verdacht, ebenfalls manipuliert zu haben. Und auch für das Bundesamt selbst wird es eng. In der Stammbehörde hat man offenbar länger davon gewusst, dass es bei der Erteilung von Asylbescheiden nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Doch statt Aufklärung dominierte dort die Sorge, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden.

Jetzt mausert sich die Affäre zu einem handfesten Skandal, der die Republik noch eine ganze Weile in Atem halten dürfte. Für den neuen Bundesinnenminister Horst Seehofer ist das eine fatale Situation. Wollte der CSU-Chef doch mit positiven Nachrichten beim Thema Recht und Ordnung glänzen – und so auch bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober punkten. Nun droht daraus ein Rohrkrepierer zu werden.

Das Vertrauen in Behörden, die sich um eine geordnete Migration kümmern sollen, ist bis auf weiteres tief erschüttert. Zwar kann man Seehofer für die Vorgänge im Bamf nicht direkt verantwortlich machen. Denn sie datieren aus der Amtszeit seines Vorgängers Thomas de Maizière. Von seinen Unterstellten einschließlich der Chefetage im Bamf wurde Seehofer im Nachhinein aber nicht genügend informiert. Also entsteht der Eindruck, dass da ein Minister wenig Autorität besitzt.