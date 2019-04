Hart aber richtig

Jörn Andersen erlangte weltweit fragwürdige Berühmtheit, als er bei der Mutter aller Schurkenstaaten anheuerte – zwischen 2016 und 2018 trainierte der einstige Frankfurter Bundesliga-Stürmer Nordkorea. Ein paar Jahre zuvor hatte sein Engagement beim FSV Mainz 05 ein überraschendes und plötzliches Ende genommen. Der damalige FSV-Manager Christian Heidel beurlaubte Trainer Andersen im Sommer 2009, obwohl der als Nachfolger des großen Jürgen Klopp gerade erst den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte.

Wenn es ganz grundsätzlich nicht passt, hilft manchmal eben selbst vordergründiger sportlicher Erfolg nichts. Diese Erfahrung musste am Wochenende auch Markus Anfang beim 1. FC Köln machen. Der 44-Jährige hat den FC ganz nah an die Rückkehr in die Bundesliga geführt – und muss drei Spieltage, bevor er die Ernte seiner Arbeit feiern kann, doch gehen.

Das klingt hart, das klingt auf den ersten Blick sogar völlig unverständlich. Aber es ist abseits einer bitteren persönlichen Komponente für Anfang, dem die nahende Aufstiegsparty verwehrt wird, fachlich die einzig richtige Entscheidung, die der Zweitliga-Tabellenführer treffen konnte.

Fast eine komplette Saison lang hatte der mit großen Vorschusslorbeeren aus Kiel gekommene Trainer Zeit, einem im Fußball-Unterhaus im Grunde außer Konkurrenz spielenden Luxuskader eine Struktur zu verpassen und ihm seine Spielidee zu vermitteln. Das hat Anfang nicht geschafft. Es gab keine kontinuierliche Weiterentwicklung, sondern ein stetiges Auf und Ab. Auf souveräne Siege und starke Phasen folgten immer wieder unerklärliche Einbrüche wie in den vergangenen Wochen. Acht Saisonniederlagen und bereits 41 Gegentore sind in Anbetracht der generellen Schwäche der 2. Liga unentschuldbar. Zuletzt wurden sogar Risse innerhalb des Mannschaftsgefüges offenkundig und der Verdacht erhärtete sich, dass „seine Jungs“ (Originalzitat) Anfang im Stich gelassen haben.

Weit weg von Bundesliga-Reife

In der Bundesliga hätte diese Konstellation leicht im nächsten Fiasko nach dem Peinlich-Abstieg 2018 münden können. Deshalb war FC-Sportvorstand Armin Veh gezwungen, zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt und trotz der Tabellenführung zu reagieren. Der Augsburger wird aber auch im Team genau hinschauen müssen, auf wen sich der FC künftig sportlich und charakterlich noch verlassen kann.

Es ist eine Entscheidung, die Markus Anfang schmerzen dürfte. Aber mit Blick auf seine weitere Karriere sollte er sich keine allzu großen Sorgen machen. Was Besseres als Nordkorea wird er schon finden.

