Hart, aber richtig

Diese Entscheidung ist hart. Diese Entscheidung schmerzt. Sie fühlt sich so an, als würde dem GKM, dieser Mannheimer Institution, die Zukunft gestohlen. Diese Entscheidung, es nicht zu einer Gasanlage umzubauen, ist dennoch richtig.

Kraftwerke werden nicht für ein paar Jahre gebaut. Sondern für Jahrzehnte. Und diese hat ein Gaskraftwerk, nach allem, was wir heute wissen, einfach nicht.

Der Klimawandel zwingt uns dazu, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise grundsätzlich zu überdenken. Das gilt auch und gerade für die Energiebranche. Mit dem Kohleausstieg allein ist es da nicht getan. Die gesamte Energieerzeugung muss mittelfristig umweltfreundlich, also erneuerbar werden. Gas ist es aber nicht – und wird es wohl so schnell auch nicht werden.

So groß die Hoffnungen sind, die auf dem „grün“ erzeugten Wasserstoff ruhen, so groß sind noch die Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Kein Mensch kann heute verlässlich sagen, wann und in welchen Mengen er zur Verfügung stehen wird. Und beim Thema Biogas sieht es nicht viel besser aus.

Darum ist es sinnvoll, jetzt gleich auf erneuerbare Alternativen zu setzen, anstatt in wenigen Jahren nach Block 9 das nächste Millionengrab zu betrauern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020