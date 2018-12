Man vertue sich da nicht: Um den Wortlaut ging es den Gegnern des UN-Migrationspaktes nie. Jedenfalls nicht den Strippenziehern wie Steve Bannon, Marine Le Pen oder Alexander Gauland, die die Kampagne orchestriert haben. Sonst hätten sie sich an der Formulierung beteiligt, hätten für Klarheit gesorgt, wo angeblich Unklarheiten waren.

Es ging und geht ihnen um anderes: Das Prinzip der internationalen Zusammenarbeit sollte getroffen werden, die Vereinten Nationen an sich. Man will keine gemeinsamen Verabredungen, man will national entscheiden. Die Angst vor Migranten ist ein willfähriges Instrument. Es hat hier sogar gegen einen höchst unverbindlichen Text funktioniert, der letztlich nur eine menschliche Behandlung anmahnt, wie sie in Deutschland längst Standard ist. Viele Staaten sind unter dem Druck ihrer jeweiligen Nationalisten aus dem Pakt ausgestiegen. In Belgien stürzt deshalb sogar eine Regierung. Es ist eine destruktive Internationale.

„Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ Das hat Angela Merkel im Herbst 2015 gesagt. Wenigstens freundlich sein, also menschlich. Da liegt die Scheidelinie. Die Kanzlerin ist demonstrativ nach Marrakesch gefahren, um die deutsche Unterstützung für den Migrationspakt zum Ausdruck zu bringen, so wie sie der Bundestag beschlossen hat. Noch steht die Mehrheit der Staaten auf dieser Seite des Denkens, wo man daran glaubt, dass man die Welt gemeinsam schrittweise besser machen kann. Die Gegner werden die nächste Kampagne vorbereiten, gegen den UN-Flüchtlingspakt. Mit noch mehr Hass im Herzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018